Çanakkale'de 43 Mülteci Yakalandı
55 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 43 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu önler inde lastik bot içerisinde bir grup mülteci tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan
uyruklu 15 erkek, 10 kadın ve 18'i çocuk olmak üzere 43 mülteci yakalandı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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