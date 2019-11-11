Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı

7 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 430 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 430 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

08- 10 Kasım tarihlerinde Ayvacık, ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 13 düzensiz göç olayında toplam 430 yabancı uyruklu mülteci ve organizatörler yakalandı Meydana gelen olaylarda ayrıca 3 kamyonet, 1 minibüs, ve 342 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 33 mülteci hakkında 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmeleri gereken illere gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Diğer 397 mülteci ise, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatıyla 3 kamyonet, 1 minibüs ve 342 adet can yeleği yed-i emin otoparkına gönderildi. Şüpheliler M.E.E., A.M. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu D.E. isimli şahıs hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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