Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı

6 saat önce

- Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı Tırdan indirilen 82 mülteci şaşırttıÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 430 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı, System.String[]

- Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı

Tırdan indirilen 82 mülteci şaşırttı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 430 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

08- 10 Kasım tarihlerinde Ayvacık, ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 13 düzensiz göç olayında toplam 430 yabancı uyruklu mülteci ve organizatörler yakalandı Meydana gelen olaylarda ayrıca 3 kamyonet, 1 minibüs, ve 342 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 33 mülteci hakkında 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmeleri gereken illere gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Diğer 397 mülteci ise, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Adli makamların talimatıyla 3 kamyonet, 1 minibüs ve 342 adet can yeleği yed-i emin otoparkına gönderildi. Şüpheliler M.E.E., A.M. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu D.E. isimli şahıs hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kapalı kasa kamyondan 82 kaçak göçmen çıktı
Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 03:21:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]