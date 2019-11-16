Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyünün Sokakağzı mevkisinde ağaçlık alanda saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.


Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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