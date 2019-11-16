Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyünün Sokakağzı mevkisinde ağaçlık alanda saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

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