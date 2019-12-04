Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:14 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, ihbar üzerine Küçükkuyu açıklarında lastik botla ilerleyen yabancı uyrukluları durdurdu.
Afganistan uyruklu 12'si kadın, 23'ü çocuk 44 düzensiz göçmen kıyıya getirilerek haklarında işlem başlatıldı.
Bu kişiler daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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