Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botun içerisinde Afganistan uyruklu; 8 erkek,8 kadın ve 28 çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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