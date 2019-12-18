Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botun içerisinde Afganistan uyruklu; 8 erkek,8 kadın ve 28 çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İHA)

Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!
Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Son Dakika
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Son Dakika
19:00 Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü - Son Dakika
19:00 Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:05:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]