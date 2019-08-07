Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek iisteyen Afganistan ve İran uyruklu 44 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek iisteyen Afganistan ve İran uyruklu 44 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe altı mevkiinde lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekiplerince bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde Afganistan uyruklu 42, İran uyruklu 2 olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:56 Kaynak: DHA
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