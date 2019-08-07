Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek iisteyen Afganistan ve İran uyruklu 44 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:56 Kaynak: DHA
'de 44 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek iisteyen Afganistan
ve İran
uyruklu 44 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi
'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, Ahmetçe altı mevkiinde lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 'TCSG 28' Bot Komutanlığı ekiplerince bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde Afganistan uyruklu 42, İran uyruklu 2 olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçaklar, Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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