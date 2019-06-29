Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
34 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:53 Kaynak: AA
'nin Ezine
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bahçeli köyü girişinde bir grup göçmen olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda ağaçların arasında saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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