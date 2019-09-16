Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Köyü sahilindeki zeytinlik alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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