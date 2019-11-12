Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.


Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyünde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüs içinde Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü de insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist geceyi arabada geçirdi
Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 45 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]