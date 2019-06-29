Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:29 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ezine
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye hazırlanan Afganistan
uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Ezine Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bir grup kaçak göçmen olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları ihbarıyla harekete geçti. Kaçak göçmenlerin bulunduğu alanı tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, Ezine Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık
ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
Eğlence çıkışı tartıştığı 4 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
Bozcaada cinayetinin 11 zanlısına linç girişimi
'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı
ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı