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Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Ezine Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bir grup kaçak göçmen olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları ihbarıyla harekete geçti. Kaçak göçmenlerin bulunduğu alanı tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, Ezine Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:48 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Afganistan, Ezine, Çanakkale, Güncel
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