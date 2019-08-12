Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE'DE 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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ÇANAKKALE'DE 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga burunu mevkii açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 'TCSG 61' Bot Komutanlığı ekiplerince, bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bottaki 45 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:27 Kaynak: DHA
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