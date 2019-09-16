Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 mülteci yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 mülteci yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda zeytinlik alanda saklanmaya çalışan yabancı uyruklu 45 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(İHA)
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