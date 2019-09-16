Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı
Son Dakika Genel Haber

Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 45 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 45 mülteci yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bademli köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda zeytinlik alanda saklanmaya çalışan yabancı uyruklu 45 mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin vermediler, kadın sporculara tükürdüler
Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler Sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler çıktı Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:24:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]