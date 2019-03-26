Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı Köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakaladı.


Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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