Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

20 dakika önce

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye gezen sahil güvenlik unsurları, Kadırga koyu açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.
"TCSG 28" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:32 Kaynak: AA
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