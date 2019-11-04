Çanakkale'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orman Deposu mevkisinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Minibüs şoförü, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.