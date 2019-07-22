Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 46 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 46 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botla gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 46 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botla gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında Midilli Adası'na giderken tespit edilen lastik botta, Afganistan uyruklu 34 kaçak yakaladı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda ise lastik botta 12 Afganistan uyruklu kaçak daha yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Afganistan, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:36 Kaynak: DHA
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