ÇANAKKALE'DE 46 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botla gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:20 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli Adasına lastik botla gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege Denizi
'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Ayvacık'ın Babakale
köyü açıklarında Midilli Adası'na giderken tespit edilen lastik botta, Afganistan
uyruklu 34 kaçak yakaladı. Sabah
saatlerinde yapılan operasyonda ise lastik botta 12 Afganistan uyruklu kaçak daha yakalandı. Küçükkuyu
beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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