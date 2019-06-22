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Çanakkale'de 46 mülteci yakalandı

33 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 46 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 46 mülteci yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 46 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, gece 05.00 saatlerinde Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik "TCSG 905" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45'i Afganistan ve 1'i İran uyruklu olmak üzere 46 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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