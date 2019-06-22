Çanakkale'de 46 mülteci yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 46 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 46 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, gece 05.00 saatlerinde Sivrice Burnu
açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik "TCSG 905" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45'i Afganistan
ve 1'i İran
uyruklu olmak üzere 46 kişi yakalandı. Küçükkuyu
'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
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