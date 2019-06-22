Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:50 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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