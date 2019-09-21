Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:12 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda, bir grup düzensiz göçmenin gizlendiğini fark etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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