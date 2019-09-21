Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, ilçede bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Ayvacıkçanakkale