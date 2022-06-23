Saat 01.10'da ise Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu ahşap tekne makine arızası yaptı. Denizde sürüklenen teknedeki kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik TCSG-28 Botu sevk edildi. Teknede bulunan 18 kaçak göçmen kurtarılarak, kıyıya getirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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