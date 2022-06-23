Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

23.06.2022 20:03
Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde 47 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde 47 kaçak göçmen yakalandı. Makine arızası nedeniyle denizde sürüklenen ahşap tekne içerisindeki 18 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Gece saat 00.50'de, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik TCSG-905 Botu sevk edildi. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 47 kaçak göçmeni yakaladı.

18 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Saat 01.10'da ise Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu ahşap tekne makine arızası yaptı. Denizde sürüklenen teknedeki kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik TCSG-28 Botu sevk edildi. Teknede bulunan 18 kaçak göçmen kurtarılarak, kıyıya getirildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Enseden tek kurşunla cinayete, komşu dahil 6 gözaltı Son dakika haberi | Enseden tek kurşunla cinayete, komşu dahil 6 gözaltı Manisa Büyükşehir ekipleri gece-gündüz çalışıyor Manisa Büyükşehir ekipleri gece-gündüz çalışıyor
Kaynak: DHA

Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:08:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement