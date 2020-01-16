Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 47 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 47 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan 47 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Korubaşı köyü Sokakağzı sahilinde ağaçlık alanda saklanan Afganistan uyruklu 47 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
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