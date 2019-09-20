Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

38 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba ve Behram köyleri yakınındaki sahil bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahildeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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