Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba ve Behram köyleri yakınındaki sahil bölgesine operasyon düzenledi.

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