Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:54 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü sahilinde ağaçlık alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.
Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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