Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

44 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere köyü sahilinde ağaçlık alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.

Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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