Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

36 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram ve Koruoba köyleri sahilindeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
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