Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram ve Koruoba köyleri sahilindeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.

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