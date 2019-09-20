Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram ve Koruoba köyleri sahilindeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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