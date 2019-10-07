Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilindeki makilik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:57 Kaynak: DHA
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