Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı

21 dakika önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 48 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 48 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy köyü mevkiinde sabah saatlerinde Yunanistan'ın Semadirek Adasına geçmek isteyen 48 mülteciyi operasyon düzenleyerek yakaladı. Mülteciler, işlemlerin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

(İHA)

Çanakkale, Jandarma, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin eve dönmesi için ağaca çıkıp intihara kalkışan adam, komutanın sözüyle vazgeçti
Bozcaada açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]