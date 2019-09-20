Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 48 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 48 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 48 mülteci yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram köyü sahilinde 25 mülteci ile Korubaşı köyü sahilinde 23 kaçağı zeytinlikler arasına gizlenmeye çalışırken yakaladı. Mülteciler Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İHA)

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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