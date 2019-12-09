Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü girişinde durdurdukları kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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