Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü girişinde durdurdukları kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kamyonet sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
15 sene önce arkadaşının hediye ettiği tespih hayatını değiştirdi Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu