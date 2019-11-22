Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 49 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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Çanakkale'de 49 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de jandarma, 49 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.

Çanakkale'de 49 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de jandarma, 49 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 49 göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu belirlenen S.Ç. gözaltına alınırken, 1 minibüse de el konuldu.Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
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