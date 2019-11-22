Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 49 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyon sonucu 49 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Bugün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 49 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan S.C. isimli şahıs yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca 1 minibüs de ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatı ile minibüs ise yed-i emin otoparkına çekildi. Organizatörlük yapan S.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]