Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem (5)

Çanakkale'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem (5)

1 saat önce

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAK'TA GEÇİRDİÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Çanakkale'de 5.0 Büyüklüğünde Deprem (5), System.String[]
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAK'TA GEÇİRDİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

Ayvacık, Güncel
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