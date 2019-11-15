Çanakkale'de 5 bin 375 litre sahte şarap ele geçirildi (2)

1250 LİTRE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erenköy'de K.E.'nin evinin altında kurduğu tesiste sahte şarap ürettiği ve bu şarapları evinin karşısında kiraladığı bir depoda muhafaza ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda ekipler, satışa hazır vaziyette toplam 1275 litre sahte şarap ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan K.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aynı bölgede ele geçirilen sahte şarabın toplam miktarı 5 bin 375 litre oldu.