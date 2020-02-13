Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

6 saat önce

Çanakkale'de 5 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu, System.String[]

Çanakkale'de 5 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kepez beldesindeki evinden 7 Şubat'ta ayrıldıktan sonra dönmeyen Mehmet Armağan Birgil'in yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Aramalarda bu kişiye ait herhangi bir ize rastlanamaması üzerine, kullandığı cep telefonuyla ilgili telekomünikasyon şirketinden yardım istendi.

En son telefon sinyalinin Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı civarında olduğu tespit edilince aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince söz konusu arazide bulunan Birgil'in cesedinin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Çanakkale, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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