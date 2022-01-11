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Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü kaza anını anlattı - Son Dakika

Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü kaza anını anlattı

11.01.2022 14:20
Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü kaza anını anlattı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan tırın sürücüsü ifadesinde detayları anlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan tırın sürücüsü ifadesinde detayları anlattı.

Uluslararası taşımacılık işi yapan özel bir şirkete ait tırı kullanan T.K. verdiği ifadede, yakıt almak için Balıklıçeşme köyü yakınlarındaki istasyona uğradığını belirtti.

Yakıt aldıktan sonra aracına bindiğini ifade eden T.K, yola çıkmaya hazırlandığı esnada herhangi bir araç görmediğini ve yolun boş olduğunu aktardı.

T.K, asfalta çıktığı an sol dikiz aynasından arkasından hızla gelen otomobili fark ettiğini, ancak bu sırada yaptığı tüm manevraya rağmen çarpışmadan kaçamadığını kaydetti. Saniyeler içinde kazanın meydana geldiğini anlatan T.K, çok üzgün olduğunu ifade etti.

Olay

Balıklıçeşme köyü yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında, Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden T.K'nin kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberindeki Hasan Tahsin Ergün (28), Damla Aytaş (20), İlknur Arslan (22) ve Eda Ertekin (20) hayatını kaybetmişti.

Tır sürücüsü ise kazanın ardından tutuklanmıştı.

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Balıklıçeşme, Çanakkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü kaza anını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü kaza anını anlattı - Son Dakika
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