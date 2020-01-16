Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı - Son Dakika

Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir mandırada çıkan yangında 50 bin lira değerinde saman balyası yandı.

Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir mandırada çıkan yangında 50 bin lira değerinde saman balyası yandı.


Nevruz köyü yolu üzerinde süt-peynir ürünleri ve salça fabrikası yanında bulunan mandırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda mandıradaki bin adet saman balyası yandı. Saman balyalarının toplam değerinin 50 bin lira olduğu belirtildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye gelen arazozler ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:58 Kaynak: İHA
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