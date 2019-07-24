Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

33 dakika önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri minibüs ve otomobili durdurdu.
Araçlarda Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 50 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan minibüste yapılan aramalarda çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:55 Kaynak: AA
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