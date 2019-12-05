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Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 20'si çocuk, 17'si kadın ve 13'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
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