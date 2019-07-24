Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 50 kaçak ile 3 organizatör yakalandı
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Çanakkale'de 50 kaçak ile 3 organizatör yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 50 kaçak ile 3 organizatör yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. 3 organizatör de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GİM) ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin İstanbul'dan Çanakkale'ye gelecekleri bilgisine ulaştı. Ekipler, Çanakkale girişinde durdurduğu 34 ZUF 78 plakalı otobüs ve 34 BCN 59 plakalı otomobilde arama yapıldı. Aramalarda Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.
Kaçakların emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. Gözaltına alınan 3 organizatörün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Afganistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
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