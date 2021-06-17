Çanakkale'de 50 uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, son 1 ayda düzenlenen 50 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheliden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik son 1 ayda 50 operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 620 gram metamfetamin, 200 gram bonzai, 385 gram esrar, 230 gram bonzai ham maddesi, 215 gram skunk, 30 gram kokain, 7 gram eroin, 51 kök kenevir bitkisi, 39 sentetik ecza, 3 tabanca, 2 hassas terazi, 1 kılıç, 28 mermi ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi. Operasyonlarda 69 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 44'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından, 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından 6'sı ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.