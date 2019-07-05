Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Bahçeli köyü mevkisindeki arazide bir grubun saklandığını belirledi.
Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Ezine Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:24 Kaynak: AA
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