Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Bahçeli köyü mevkisindeki arazide bir grubun saklandığını belirledi.
Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Ezine Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek ikram edildi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.