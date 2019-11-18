Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini belirledi.
Durdurulan botta yakalanan Afganistan uyruklu 20'si çocuk 51 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.