Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini belirledi.

Durdurulan botta yakalanan Afganistan uyruklu 20'si çocuk 51 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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