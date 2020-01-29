Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 51 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 51 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.


"TCSG 28" bot komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38'i Suriye, ikisi Filistin, 11'i de Kongo uyruklu 51 kişi yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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