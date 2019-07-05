Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ezine
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bahçeli köyü yakınlarında ormanlık alanda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 51 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık
ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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