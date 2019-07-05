Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığındaki 51 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bahçeli köyü yakınlarında ormanlık alanda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel
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