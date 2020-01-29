Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Ahmetçe Burnu açıklarında düzenlediği operasyonla, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmaya çalışan 38'i Suriye, 2'si Filistin ve 11'i Kongo uyruklu 51 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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